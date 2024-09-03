Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gorontalo, Ini Barang Bukti yang Disita

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:30 WIB
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gorontalo, Ini Barang Bukti yang Disita
Tim Densus 88 Antiteror Polri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengungkap, pihaknya kembali menangkap tersangka teroris di wilayah Gorontalo beberapa waktu lalu. 

"Betul (ada penangkapan seorang tersangka teroris di Gorontalo)," kata Aswin kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Aswin enggan memerinci terkait kronologi penangkapan, hingga jaringan teroris yang terafiliasi dengan tersangka. Dia menegaskan, informasi lengkap akan disampaikan Divisi Humas Mabes Polri.

"Detailnya nanti via Humas Polri ya," kata Aswin. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310//densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184296//densus_88_tangkap_5_perekrut_anak-3FSE_large.jpg
Densus 88 Tangkap 5 Perekrut Anak untuk Masuk Jaringan Terorisme
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement