Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gorontalo, Ini Barang Bukti yang Disita

JAKARTA - Juru bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengungkap, pihaknya kembali menangkap tersangka teroris di wilayah Gorontalo beberapa waktu lalu.

"Betul (ada penangkapan seorang tersangka teroris di Gorontalo)," kata Aswin kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Aswin enggan memerinci terkait kronologi penangkapan, hingga jaringan teroris yang terafiliasi dengan tersangka. Dia menegaskan, informasi lengkap akan disampaikan Divisi Humas Mabes Polri.

"Detailnya nanti via Humas Polri ya," kata Aswin.