HOME NEWS NASIONAL

Bertambah dari Usulan, Pagu Anggaran Kemenhan dan TNI 2025 Capai Rp165 Triliun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:48 WIB
Bertambah dari Usulan, Pagu Anggaran Kemenhan dan TNI 2025 Capai Rp165 Triliun
Raker DPR bersama Kemenhan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI mendapat alokasi pagu anggaran 2025 sebesar Rp165.163.726.748.000. Nilai itu naik dari usulan pagu indikatif yang diajukan sebesar Rp155.981.683.332.000.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra saat rapar kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dan Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

"Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Bapenas, Kemhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun," kata Herindra di dalam rapat.

Adapun rincian pagu anggaran dari nilai tersebut yakni, Kemhan mendapat alokasi Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16% dari usulan. Kemudian, Mabes TNI mendapat Rp11,16 triliun atau 26,26% dari usulan.

 

