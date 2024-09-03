Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Risma Masih Ikut Rapat di Istana, Belum Mundur dari Mensos Usai Ikut Pilgub Jatim

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |15:25 WIB
Risma Masih Ikut Rapat di Istana, Belum Mundur dari Mensos Usai Ikut Pilgub Jatim
Mensos Risma di Istana Negara (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini masih menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kehadiran Risma tersebut patut dipertanyakan, setelah sebelumnya ingin menyatakan mundur.

Ratas tersebut terkait Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah Melalui INA Digital. Ratas tersebut juga turut dihadiri beberapa menteri diantaranya Menpan RB Azwar Anas dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Pantauan di lokasi, Risma tiba di Istana sekitar pukul 13.17 WIB. Sekitar pukul 14.39 WIB, Risma yang memakai batik lengan panjang berwarna coklat itu selesai mengikuti ratas.

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataannya yang akan mundur dari jabatan Mensos, Risma tak memilih banyak berbicara dan bergegas menuju mobilnya.

"Aku ke DPR, aku ditunggu DPR," kata Risma sambil bergegas memasuki mobilnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
