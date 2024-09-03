Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus: Tersangka Teroris Gorontalo Pernah Rencanakan Aksi Teror di Bursa Efek Singapura

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |15:27 WIB
Densus: Tersangka Teroris Gorontalo Pernah Rencanakan Aksi Teror di Bursa Efek Singapura
Ilustrasi (Foto: Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap satu tersangka teroris berinisial YLK di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Rabu 21 Agustus 2024. Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengungkap, tersangka pernah berencana melancarkan aksi teror di Bursa Efek Singapura pada 2014 silam.

"YLK merupakan WNI yang bergabung dengan kelompok teror Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) yang berencana melakukan aksi teror terhadap Bursa Efek Singapura pada tahun 2014," kata Aswin Siregar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9/2024).

Aswin menjelaskan, sebelum bergabung dengan AQAP, YLK alias IS alias AT alias MAL alias AH pernah mengikuti pelatihan di Camp Hudaibiyah, Philipina pada tahun 1998 hingga 2000. "Selanjutnya pada 2001, YLK pernah mengikuti Muqoyama Badar tahap 2 (Pelatihan Para Militer) di Jawa Timur yang merupakan program Jamaah Islamiyah," ucap Aswin. 

YLK, kata Aswin, pernah ditahan pada 2003 terkait kepemilikan senjata api laras panjang yang merupakan titipan dari UM, narapidana terorisme kasus Bom Bali 1. Kemudian, pada 2012 YLK bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Tauhid (JAT) dan mengikuti program pengiriman personal ke Yaman sebagai bagian dari jihad global AQAP.

"Keberangkatan YLK difasilitasi oleh ABU. Beberapa waktu lalu, ABU ditangkap oleh Densus 88 AT. Saat ditangkap, ABU menjabat sebagai Lajnah Roqobah (kaderisasi) kelompok Jamaah Ansharuh Syariah," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062237/teroris-fZAY_large.jpg
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058283/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-VpeM_large.jpg
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement