HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Sudah Petakan Wilayah Rawan di Pilkada 2024 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:03 WIB
Panglima TNI Sudah Petakan Wilayah Rawan di Pilkada 2024 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto: Okezone/Fiqri.
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa, telah memetakan wilayah rawan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Bahkan, kata Agus, jajarannya di wilayah masing-masing juga sudah mengantongi informasi yang sama terkait pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Ya memang kalau Pilkada lebih dinamis, saya sudah memetakan dan saya rasa para anggota sudah memetakan wilayah-wilayah mana yang memang rawan," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Namun demikian, Agus tak merinci daerah rawan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, semua wilayah dianggap memiliki kerawanan yang sama. Sehingga, pengamanannya tetap serius di masing-masing wilayah.

"Semuanya, semua wilayah dianggap sama ya, supaya kita lebih pengamanannya lebih serius," ujar Agus.

Ia juga menyampaikan bahwa pengamanan Pillada 2024 melibatkan anggota Polri. Sehingga, kata Agus, proses pengamanan saling bersinergi. 

"Saya rasa kan tidak hanya TNI nanti, kan kita sama-sama dengan kepolisian dengan masyarakat yang ada di wilayah," ucap Agus.

(Puteranegara Batubara)

      
