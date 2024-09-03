Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Hilang Usai Heboh Jet Pribadi, Pimpinan KPK: Semua Orang Dihadapan KPK Sama!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:09 WIB
Kaesang Hilang Usai Heboh Jet Pribadi, Pimpinan KPK: Semua Orang Dihadapan KPK Sama!
Kaesang Pangarep dan Erina Gudono/IG
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut, Direktorat LHKPN telah menyusun daftar pihak yang akan diundang klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep. Saat ini, keberadaan putra Presiden Joko Widodo ini tidak diketahui keberadaannya.

Kaesang saat ini menjadi buah bibir bersama istrinya karena berpergian menggunakan jet pribadi, dan plesiran ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono.

"Kemarin saya sudah meminta jawaban dari Direktorat Direktur LHKPN. Yang bersangkutan sementara rapat untuk siapa saja yang mau dipanggil untuk diklarifikasi," kata Nawawi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Nawawi pun menegaskan, pihaknya tak mengulur waktu untuk memanggil Kaesang dalam menggunaan jet pribadi. Ia pun membantah anggapan KPK memperlakukan khusus terhadap Kaesang. "Tidak ada. Semua orang dihadapan KPK sama," tegas Nawawi.

Sementara itu, Politikus PSI Grace Natalie buka suara terkait keberadaan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Staf Khusus Presiden ini menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di struktur PSI. Dirinya pun sudah tidak lagi memantau keberadaan Kaesang.

"Saya sudah nggak di struktur jadi enggak mantau hari-hari. Dicek dulu. Ntar salah lagi informasi dari saya," kata Grace di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Saat dikonfirmasi mengenai jet pribadi, Staf Khusus Presiden itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kaesang."Mendingan tanya beliaunya langsung. Kan aku sudah enggak di struktur," tutup Grace.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166869//pemerintah-4ODQ_large.jpg
Kaesang: PSI Dukung Presiden Prabowo Sikat Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163438//pemerintah-ZYHa_large.jpg
HUT ke-80 RI, Ustazd Das’ad: Anak Muda Penentu Arah Perubahan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement