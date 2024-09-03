Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pembentukan Angkatan Siber, Panglima TNI: Saya Prioritaskan Rekrut Sipil 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:40 WIB
Soal Pembentukan Angkatan Siber, Panglima TNI: Saya Prioritaskan Rekrut Sipil 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa, telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat. Hal itu kini terus dibahas di internal lingkungan militer. 

"Saya sudah diperintahkan oleh pak Presiden. Kemarin juga dari MPR waktu pidato (Sidang Tahunan), untuk membuat angkatan siber," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Dalam hal ini, Agus mengaku pihaknya telah memiliki satuan siber di TNI. Namun, kata Agus, memang perlu dioptimalkan sehingga muncul opsi penambahan matra Siber. 

Terkait hal tersebut, TNI bakal memprioritaskan warga sipil yang memiliki latar belakang IT untuk bergabung ke satuan siber itu. Sehingga, nantinya akan turut diatur mengenai proses rekrutmen. 

"Kan satuan siber sudah ada, hanya tinggal dioptimalkan. Siber itu memang bergantung dengan SDM, itu yang saya prioritaskan rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus," ujar Agus.

"Tinggal SDM-nya harus rekrut dari anak-anak yang keluaran SMA atau universitas," tambah Agus. 

Ketua MPR Ungkap Perlunya Matra Siber

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung pembentukan Matra keempat TNI dalam bidang siber dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024. Menurutnya, kehadiran Matra Siber menjadi penting di era digitalisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067672/tni-IoDY_large.jpg
Bakal Bentuk Matra Baru, Panglima TNI Minta Jajaran Mitigasi Serangan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066266/pesta_rakyat_hut_ke_79_tni_pecahkan_rekor_muri-sB8X_large.jpg
Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI Pecahkan 7 Rekor Muri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062746/tni-xeA9_large.jpg
Profil Mayjen Dadang dari Koorsahli Panglima TNI Jadi Pangdam III/Siliwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061189/bibit_waluyo-H1rq_large.jpg
Kisah Romantis Jenderal TNI Kepincut Gadis SMA pada Pandangan Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060380/himars-70Bd_large.jpg
Roket HIMARS yang Jadi Momok Putin di Palagan Ukraina Beterbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059871/laporan_korps_kenaikan_pangkat_86_perwira_tinggi_tni-RZo1_large.jpeg
TNI AD Punya 37 Jenderal Baru, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement