HOME NEWS NASIONAL

Daftar Kantong Parkir Bus saat Misa Paus Fransiskus di GBK

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:20 WIB
Daftar Kantong Parkir Bus saat Misa Paus Fransiskus di GBK
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polri menyiapkan kantong parkir yang dapat menampung sebanyak 1.500 unit bus saat pelaksanaan Misa Agung Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), Kamis 5 September 2024. Sebanyak sembilan kantong parkir disiapkan dalam acara keagamaan tersebut.

Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan bahwa penempatan kantong parkir di GBK akan disesuaikan dengan akses keluar masuk bus, agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. 

"Sampai dengan saat ini, Polri sudah menerima data sementara bus per Keuskupan sebanyak 1390 unit," kata Tjahyono dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Tjahyono pun mengimbau agar seluruh bus dapat mengikuti arahan petugas kepolisian dan dinas perhubungan di lapangan. Ia pun meminta agar peserta misa tidak membawa kendaraan roda empat ke GBK. 

"Dalam hal ini, tentu kita semuanya mengharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.

 

