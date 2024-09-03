Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasum TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 86 Pati, Jenderal Kopassus M Hasan Resmi Pimpin Kostrad

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:28 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 86 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Jenderal Agus menerima laporan kenaikan pangkat perwira tiga matra di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2024).

Kenaikan Pangkat 86 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1719/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan rincian 52 Pati TNI AD, 18 Pati TNI AL dan 16 Pati TNI AU.

Adapun 52 Pati TNI AD yaitu, Letjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos. (Irjen Kemhan), Letjen TNI Bambang Trisnohadi (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI Mohamad Hasan, S.H., M.H., (Pangkostrad), Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr.(Han)., (Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB), Mayjen TNI dr. Sugiarto, Sp.PD., K-R., M.A.R.S., FINASIM (Kapuskesad).

Selanjutnya,  Mayjen TNI Husein Sagaf, S.H., (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH), Mayjen TNI Hariyanto (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Aang Gunawan, S.Sos., (Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI), Mayjen TNI Zainuddin (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., (Pangdivif 1 Kostrad), Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc., (Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan).

Mayjen TNI Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han)., (Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber), Mayjen TNI Dendi Suryadi, S.H., M.H., (Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru (Asops Kasad), Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P,. (Kepala LP2N Unhan), Brigjen TNI Andi Anshar, S.M., (Kabinda Kalimantan Tengah pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN).

Brigjen TNI Gema Repelita, S.H., (Kabinda Sumatera Utara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Bambang Sudarmanto, S.Sos., M.M., M.H., (Kapoksahli Pangdam II/Swj), Brigjen TNI Tarsono, S.I.P., M.M., (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. LH), Brigjen TNI Danny Alkadrie (Danrem 084/BJ (Surabaya) Kodam V/Brw), Brigjen TNI Saripudin, S.I.P., M.H,. (Kabinda Sulawesi Tenggara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Gustia Wardana (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Kum Ham dan Narkoba), Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., (Danrem 163/WSA (Denpasar) Kodam IX/Udy).

Brigjen TNI Benny Satria, S.H., (Direktur Kontra Separatisme dan Konflik pada Deputi Bid. Kontra Intelijen BIN), Brigjen TNI Aldrin Ali Bahasoan, S.H., M.Si., M.Han., (Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, S.E., M.A., (Dir Jakstrahan Ditjen Strahan Kemhan), Brigjen TNI Togu Parmonangan, S.I.P., M.M., (Danpusdikif Pussenif), Brigjen TNI Eko Hariyanto, S.Sos. (Waasrena Kasad Bid. Jemen dan RB), Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., (Danrem 152/Baabullah (Ternate) Kodam XVI/Ptm), Brigjen TNI Ahmad Risman, S.E., (Widyaiswara Bid. Juangpimp Seskoad), Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, S.I.P. (Dirlat Kodiklat TNI), Brigjen TNI Agus Budi Setyo Raharjo, S.I.P., (Kepala Biro SDM pada Sekretariat Utama BIN).

 

      
