HOME NEWS NASIONAL

Sambut Baik Kunjungan Paus Fransiskus, Wapres: Bangun Persaudaraan dan Persahabatan Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:48 WIB
Sambut Baik Kunjungan Paus Fransiskus, Wapres: Bangun Persaudaraan dan Persahabatan Dunia
Wapres Ma’ruf Amin pun menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, Selasa (03/09/2024). Dalam kunjungannya selama 4 hari di Indonesia, ia dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), para tokoh lintas agama, hingga memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus. Kehadiran Paus Fransiskus merupakan bagian dari gerakan persaudaraan sedunia ini.

“Hari ini Paus juga datang. Karena itu, kita sambut baik dan ini akan membangun persaudaraan dan persahabatan seluruh bangsa di dunia apa pun agamanya,” kata Wapres dalam keterangannya.

Wapres mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus ke berbagai negara termasuk Indonesia, merupakan salah satu upaya tokoh besar keagamaan dalam membantu menghentikan peperangan yang saat ini terjadi di berbagai negara di dunia.

“Apa pun bangsanya sehingga kita (bisa) untuk menghentikan peperangan-peperangan yang ada di mana-mana ini,” kata Wapres.

Wapres menilai bahwa hal ini sejalan dengan gerakan persaudaraan sedunia yang diinisiasi di Abu Dhabi melalui Dokumen Kemanusiaan dan Persaudaraan, yang mana tokoh sentral dari gerakan tersebut adalah Grand Syekh Al Azhar dan Paus Fransiskus. Melalui gerakan tersebut, dua organisasi massa keagamaan Indonesia pun mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam membangun persaudaraan dan kemanusiaan.

 

Halaman:
1 2
      
