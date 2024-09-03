Gempa M4,4 Guncang Wilayah Sanana Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Sanana, Maluku Utara, pada Selasa (3/9/2024) sekira pukul 19.43 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.04 Lintang Selatan - 125.59 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 03-Sep-2024 19:43:40WIB, Lok:2.04LS, 125.59BT (41 km BaratDaya SANANA-MALUT), Kedlmn:11 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Belum ada update dari BMKG. Sebab, BMKG lebih mengutamakan kecepatan dalam memberikan informasi ke masyarakat.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)