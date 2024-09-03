Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Wilayah Sanana Malut

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:04 WIB
Gempa M4,4 Guncang Wilayah Sanana Malut
Illustrasi Gempa (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Sanana, Maluku Utara, pada Selasa (3/9/2024) sekira pukul 19.43 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.04 Lintang Selatan - 125.59 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 03-Sep-2024 19:43:40WIB, Lok:2.04LS, 125.59BT (41 km BaratDaya SANANA-MALUT), Kedlmn:11 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Belum ada update dari BMKG. Sebab, BMKG lebih mengutamakan kecepatan dalam memberikan informasi ke masyarakat.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
