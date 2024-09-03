Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Geng WNI Meresahkan di Jepang, DPR Dorong Kemlu Gandeng BP2MI Perketat Pengawasan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:16 WIB
Viral Geng WNI Meresahkan di Jepang, DPR Dorong Kemlu Gandeng BP2MI Perketat Pengawasan
Geng PMI buat resah di Jepang (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) para WNI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) membuat geng di Jepang yang meresahkan warga setempat. Komisi I DPR RI pun mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberi perhatian serius terhadap hal ini karena menyangkut citra Indonesia di luar negeri. 

"Kami meminta Kemlu untuk melakukan pengusutan terkait video 'geng WNI' di jalanan Jepang itu, dan jika informasi tersebut benar agar segera mengatasinya karena dapat merusak nama baik Indonesia di dunia internasional," ujar Anggota Komisi I DPR, Junico BP Siahaan, Selasa (3/9/24). 

Dalam kabar viral yang beredar, ‘geng WNI' di jalanan Jepang itu disebut telah menyebabkan keresahan karena membuat susah orang yang hendak melintas. Tercantum pula di unggahan media sosial, seseorang mengacungkan celurit namun wajahnya ditutup. Lokasi kejadian diduga terjadi di Osaka, Jepang.

Junico yang karib disapa Nico Siahaan itu mengatakan kabar ini tidak bisa dianggap enteng. "Ini masalah penting, apalagi diduga sudah ada barang berbahaya. Kami meminta Pemerintah, dalam hal ini Kemlu untuk melakukan pengusutan segera," tuturnya.

Saat ini Pemerintah telah melakukan penelusuran terkait informasi tersebut melalui Kedutaan Besar RI Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka. Kemlu juga mencoba berkomunikasi dengan perwakilan warga Indonesia di Jepang.

Nico mengatakan, pengawasan kepada WNI di luar negeri tidak boleh hanya sekadar formalitas. Ia juga mendorong Kemlu untuk menggandeng Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk dalam hal pengawasan para pekerja WNI di luar negeri.

"Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas. Harus ada sistem pemantauan yang intensif dan efektif," tegas Nico.

 

