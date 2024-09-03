Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Wamenhan Bersama DPR Bahas Rencana Kerja Anggaran 2025

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:26 WIB
Panglima TNI dan Wamenhan Bersama DPR Bahas Rencana Kerja Anggaran 2025
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (Foto: Puspen)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/09/2024). Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri bersama Wamenhan M. Herindra.

Rapat kerja bersama DPR RI ini membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan RI dan TNI Tahun Anggaran 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan tujuan organisasi dan juga alokasi anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menuturkan pembahasan rapat di antaranya anggaran perumahan, tunjangan kinerja, hingga dana kontijensi prajurit TNI. 

“Terkait dana kontijensi, misalnya ada bencana alam, kita bisa memberikan uang makan prajurit dan untuk dana operasional kegiatan tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi pada rapat tersebut diantaranya Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono serta para Pejabat Utama TNI dan Kemhan RI lainnya. 
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
