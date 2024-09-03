Indonesia Raih Emas di Paralimpiade Paris, Ketua DPR: Perlu Serius Kembangkan Olahraga Disabilitas

JAKARTA - Indonesia berhasil meraih medali emas pertama dalam perhelatan Paralimpiade Paris 2024 dari pasangan Hikmat Ramdani dan Leani Ratri Oktila di cabang olahraha (cabor) para bulutangkis. Ketua DPR RI Puan Maharani merasa bangga dengan prestasi cemerlang yang dihasilkan oleh para atlet difabel itu.

"Selamat kepada pasangan Hikmat Ramdani dan Leani Ratri Oktil yang berhasil meraih medali emas di cabor bulutangkis. Saya bangga dan merasa haru karena Indonesia Raya kembali berhasil dikumandangkan di panggung kompetisi internasional," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Puan mengatakan, prestasi ini tentu sangat membanggakan karena diraih dari hasil dedikasi serta kerja keras para atlet Indonesia. Pencapaian pada kompetisi yang merupakan perayaan luar biasa dan semangat untuk atlet difabel itu, juga dinilai Puan menjadi inspirasi banyak orang, karena penyandang disabilitas tetap bisa memberikan prestasi terbaik di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki.

"Ini adalah bukti bahwa dengan tekad dan usaha, kita bisa mencapai hal-hal besar meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Para atlet di Paralimpiade menunjukkan bahwa dengan semangat juang yang tinggi, semua bisa mencapai prestasi yang luar biasa," tutur perempuan pertama yang menjabat ketua DPR itu.

Puan pun memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk membuat olahraga Indonesia semakin berkembang. Bukan hanya pada level prestasi, tetapi juga dalam inklusivitas.

"Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam ajang Paralimpiade Paris 2024. Seperti tim ofisial, pelatih dan staf pendukung lainnya," ungkap Puan.