HOME NEWS NASIONAL

Besok, Jokowi Bakal Terima Kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:41 WIB
Besok, Jokowi Bakal Terima Kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka 
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerima kunjungan kenegaraan Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di Istana Merdeka pada esok hari Rabu (4/9/2024).

"Besok Bapak Presiden akan menerima Kunjungan Kenegaraan Yang Mulia Paus Fransiskus di Istana Merdeka pukul 09.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Yusuf mengatakan, bahwa Paus Fransiskus akan disambut dengan Upacara Kenegaraan. "Kunjungan tersebut diawali dengan Upacara Kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka," kata Yusuf.

Yusuf juga mengungkapkan, bahwa akan ada pertemuan dengan para tokoh agama dan korp diplomatik di Istana.

"Selain itu juga akan ada pertemuan dengan Para Tokoh Agama dan Korp Diplomatik di Istana Negara," ungkapnya.

 

