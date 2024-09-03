Gempa M4,6 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Selasa (3/9/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 20.13 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 100 km barat daya Bone Bolango, Gorontalo. Kedalaman gempa berada di 12 km.

"#Gempa Mag:4.6, 03-Sep-2024 20:13:06WIB, Lok:0.37LS, 123.13BT (100 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:12 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, BMKG melaporkan bahwa gempa tersebut dirasakan cukup kuat dengan skala MMI III Luwuk. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 03-Sep-24 20:13:08 WIB, Lok:0.35 LS, 123.10 BT (Pusat gempa berada di laut 98 km barat daya Bonebolango), Kedlmn:36 Km Dirasakan (MMI) III Luwuk #BMKG," tulis akun X @infoBMKG.

(Awaludin)