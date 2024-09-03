Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Bone Bolango Gorontalo

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:46 WIB
Gempa M4,6 Guncang Bone Bolango Gorontalo
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Selasa (3/9/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 20.13 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 100 km barat daya Bone Bolango, Gorontalo. Kedalaman gempa berada di 12 km.

"#Gempa Mag:4.6, 03-Sep-2024 20:13:06WIB, Lok:0.37LS, 123.13BT (100 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:12 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, BMKG melaporkan bahwa gempa tersebut dirasakan cukup kuat dengan skala MMI III Luwuk. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 03-Sep-24 20:13:08 WIB, Lok:0.35 LS, 123.10 BT (Pusat gempa berada di laut 98 km barat daya Bonebolango), Kedlmn:36 Km Dirasakan (MMI) III Luwuk #BMKG," tulis akun X @infoBMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189334//hujan_di_jakarta-cqPI_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111//bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188893//hujan_jabodetabek-gD2p_large.jpg
Waspada Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674//hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement