Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Dampak PP Kesehatan, DPR: Kebijakan Harus Membela Rakyat Kecil

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |22:45 WIB
Soroti Dampak PP Kesehatan, DPR: Kebijakan Harus Membela Rakyat Kecil
Anggota DPR Daniel Johan. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ruang lingkup pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 dalam PP 28/2024 dinilai akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di Tanah Air.

“Peraturan tersebut dapat berdampak pada PHK massal hingga merosotnya perekonomian petani dan UMKM,” kata Daniel Johan, Selasa (3/9/2024).

"Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus membela rakyat kecil. Selain itu industri juga perlu dilindungi karena kalau pabrik bangkrut akibat regulasi yang dikeluarkan, gelombang PHK akan banyak dan dampaknya pengangguran jadi meningkat," sambungnya.

Salah satu pasal dalam PP 28/2024 yang dianggap dapat berdampak terhadap industri kretek ada pada Pasal 435 yang berbunyi ‘Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan’.

Menurut Daniel, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku. Penurunan ini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek, khususnya dalam aspek ekonomi maupun sosial.

"Banyak pekerja di industri rokok, termasuk petani tembakau dan cengkeh, pekerja pabrik terutama UMKM rokok kretek seperti ‘gadis kretek’, pekerja logistik dan lainnya. Kalau pabrik tutup mereka akan kehilangan pekerjaan," tegas Daniel.

Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini mengingatkan, penutupan pabrik rokok bisa meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi sosial di daerah-daerah yang terdampak. Daniel menyebut, seharusnya Pemerintah melihat keadaan tersebut dan menjadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan.

“Masalah rokok ini kan kompleks ya. Mestinya dapat dicari langkah win win solution agar upaya pengendalian tembakau demi kesehatan masyarakat tidak berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi bagi mereka yang bergantung pada industri ini," urainya.

Daniel menilai, PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi  pasal-pasal 'jebakan batman'. Ia khawatir regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187714//giias-7FZE_large.jpg
Industri Otomotif Disebut Tanpa Insentif Tahun Depan, Diminta Tak Ada PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186376//anggota_komisi_iv_dpr_rajiv-8hxv_large.jpg
DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182379//ban-o7MP_large.png
5 Fakta Batalnya PHK 280 Pekerja di Pabrik Michelin Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950//phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181500//phk-2WgV_large.jpg
7,46 Juta Rakyat Indonesia Masih Menganggur, Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement