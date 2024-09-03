Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:00 WIB
Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!
Pemerintah Harus Serius Perangi Judi Online/Freepik
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri meminta pemerintah serius dalam memerangi praktik judi online (judol) yang semakin marak.  Termasuk memberikan sanksi pidana kepada oknum pejabat yang terlibat.

Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyentil perbankan yang belum memberantas judi online. Di antaranya membuat serangkaian peraturan dan ketentuan baik dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

“Sesuai pasal 27 ayat 2 Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dikenakan sanksi hukum,” ujar Deni, di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Dana hasil judi online dalam sistem perbankan dianggap hak pemerintah. Termasuk pendapatan bank dari fee-based income akibat fasilitasi judi online,"sambungnya.

Mengacu kepada pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE, sanksi oknum pejabat yang memfasilitasi judi online, dapat berupa pidana penjara maksimal 6 tahun. Atau denda maksimal Rp 1 miliar.

"Selain itu, jika terbukti melakukan tindakan tersebut, oknum pejabat dapat dijerat dengan pasal-pasal lain yang relevan dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait judi online," ungkapnya.

Dengan penerapan sanksi berat untuk oknum pejabat yang tersangkut praktik judi online, menurut Deni, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memberantas judi online.

“Sanksi administratif seperti penjatuhan hukuman disiplin hingga pemecatan dapat dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat judi online,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066401/judi_online-qvnw_large.jpg
Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065863/judi-ftFI_large.jpg
Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/340/3063964/pengadilan_agama_lebak-9bMi_large.jpg
Ratusan Istri di Lebak Gugat Cerai Suami Gegera Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/326/3056897/judi_online-WTmi_large.jpeg
Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055746/menko_polhukam_hadi_tjahjanto-IS1m_large.jpg
4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/340/3046373/pemuda_nekat_mencuri_gegara_kecanduan_judi_slot-ikq6_large.jpg
Gegara Judi Slot, Pemuda Asal Kepri Nekat Curi Uang Rp15 Juta di Tempat Kerja 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement