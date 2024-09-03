Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap di Sidang Harvey Moeis soal Keuntungan PT Timah dari Sewa Menyewa Smelter 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:20 WIB
Terungkap di Sidang Harvey Moeis soal Keuntungan PT Timah dari Sewa Menyewa Smelter 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis mengungkap banyak fakta baru. Salah satunya, soal keuntungan yang didapat PT Timah Tbk.

Dalam sidang lanjutan terdakwa Harvey Moeis, terungkap bahwa PT Timah mendapatkan keuntungan dari sewa menyewa smelter dengan pihak swasta pada 2019 - 2020. Sementara itu, kerugian yang dialami PT Timah bersumber dari konsolidasi kinerja operasi PT Timah dan anak usahanya.

"Itu ada keuntungan dari sewa menyewa smelter," ujar Mantan Kepala Divisi PT Timah Tbk periode 2017-2019, Iam Syafei yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harvey Moeis, dikutip pada Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut, Iam juga menjelaskan bahwa kerugian perusahaan karena berdasarkan harga logam jual dan biaya keuangan lainnya. Iam merinci, biaya keuangan tersebut terdiri dari pembayaran pinjaman, bunga obligasi, selisi kurs, provisi bank, dan lainnya.

"Pinjaman bank, bunga itu obligasi dan lainnya," ucap Iam.

Di sisi lain, Direktur Keuangan PT Timah Fina Eliani yang juga dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harvey Moeis menjelaskan bahwa kerugian yang menimpa PT Timah pada tahun 2019 dan 2020 bukan karena sewa menyewa smelter. Kerugian bukan hanya bersumber dari PT Timah, melainkan sembilan anak usahanya.

"Anak perusahaan variatif, ada yang bergerak di sektor perkapalan, reklamasi, prtambangan nikel dan batubara, dan ada juga di segmen konstruksi," kata Fina saat bersaksi untuk terdakwa Harvey Moeis dikutip Selasa (3/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350//kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338//nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009//nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736//nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188669//jurist_tan-zeB1_large.jpg
Berkas Perkara Nadiem Makarim Dkk Dilimpahkan, tapi Jurist Tan Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188633//direktur_penuntutan_kejagung_riono_budisantoso-OtJw_large.jpg
Kejagung Sebut Kerugian Negara Akibat Kasus Chromebook Capai Rp2,1 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement