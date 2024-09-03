Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Demam Berdarah Melonjak, Vaksinasi DBD Dinilai Efektif Menekan Angka Kematian

Reymond Atuha Pama , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:31 WIB
Kasus Demam Berdarah Melonjak, Vaksinasi DBD Dinilai Efektif Menekan Angka Kematian
Ilustrasi Kasus Demam Berdarah/Freepik
A
A
A

JAKARTA – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah bersama rumah sakit dan fasilitas kesehatan nasional saat ini telah mencanangkan target meminimalisir penyebaran DBD hingga tahun 2030.

Berdasarkan hasil pendataan, tiga dari empat kematian akibat dengue paling banyak terjadi pada anak usia 0 sampai 14 tahun.

"Strategi pencegahan melibatkan ayah dan bunda khususnya dengan gerakan 3M Plus yaitu Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas, serta Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk," ujar ahli spesialis anak, dr Sri Wahyu Herlinawati, saat diskusi ‘Pentingnya Vaksin Demam Berdarah untuk Anak’, di RS Harapan Bunda, Jakarta.

Menurutnya, semua orang berisiko terkena DBD, tanpa memandang usia, tempat tinggal, atau gaya hidup mereka.

“Inilah sebabnya mengapa perlindungan komprehensif, termasuk kampanye Ayo 3M Plus dan Vaksin DBD, sangat penting dalam upaya kami untuk melindungi masyarakat," ujarnya.

"Vaksin dibuat dengan standar keamanan yang tinggi, semuanya harus berdasar pada uji klinis berbasis data, serta dengan jeda tiga bulan untuk vaksin berikutnya" tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/481/3068347/pemprov-dki-dan-kemenkes-ri-luncurkan-program-pelepasan-nyamuk-aedes-aegypti-berwolbachia-tekan-kasus-dbd-fhKaEOkQVW.jpg
Pemprov DKI dan Kemenkes RI Luncurkan Program Pelepasan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia, Tekan Kasus DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/481/3060335/kasus-dbd-di-bandung-tembus-47-ribu-ini-tantangan-dinkes-jabar-7wAiJ5po7G.jpg
Kasus DBD di Bandung Tembus 47 Ribu, Ini Tantangan Dinkes Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/483/3044216/5-makanan-yang-wajib-dikonsumsi-pasien-demam-berdarah-3MBSQdv9Y9.jpg
5 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Pasien Demam Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/481/3032673/kemenkes-sebut-peran-komunitas-bisa-bantu-perangi-kasus-dbd-di-indonesia-targetkan-nol-kematian-BZ3fg1M7PR.jpg
Kemenkes Sebut Peran Komunitas Bisa Bantu Perangi Kasus DBD di Indonesia, Targetkan Nol Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/481/3026421/kasus-dbd-di-indonesia-masih-alami-peningkatan-ini-penjelasan-kemenkes-9m6abdlu3R.jpg
Kasus DBD di Indonesia Masih Alami Peningkatan, Ini Penjelasan Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/483/3023906/pakar-sebut-strategi-vaksinasi-dapat-tekan-kasus-dan-kurangi-beban-biaya-kesehatan-akibat-dbd-PmlFfUZ4P7.jpg
Pakar Sebut Strategi Vaksinasi Dapat Tekan Kasus dan Kurangi Beban Biaya Kesehatan Akibat DBD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement