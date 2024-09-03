BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2024, Total Hadiah Rp180 Juta

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Anugerah Jurnalistik BPKH 2024, sebuah kompetisi prestisius yang ditujukan untuk jurnalis, fotografer, dan sineas di seluruh Indonesia.

Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 merupakan wadah apresiasi kepada para jurnalis khususnya, dan masyarakat pada umumnya, dalam menyebarkan pemberitaan, meningkatkan pemahaman publik, mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kualitas jurnalistik tentang pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia .

Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 juga menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan milad ke-7 BPKH pada 12 Desember 2024.

Pada tahun ini, Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 menghadirkan tiga kategori utama, yaitu:

1. Jurnalisme Feature

2. Fotografi Jurnalistik

3. Film Pendek

Tema besar yang diusung adalah "Perjalanan 7 Tahun BPKH Menjaga Amanah, Melayani Jemaah Haji Indonesia" dengan subtema Peran BPKH dalam Ekosistem Haji Indonesia dan Semua Bisa Haji.

Sebagai bentuk apresiasi, BPKH menyediakan total hadiah sebesar Rp 180 juta.

"Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 merupakan penyelenggaraan yang pertama dan kami berharap ini dapat berlanjut terus dalam rangka mengapresiasi tugas para teman-teman jurnalis dalam mengabarkan kabar haji terkini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan umat Islam di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Badan BPKH, Ahmad Zaky di Jakarta, Selasa (3/9/2024).