Paus Fransiskus ke Indonesia, Arus Lalin dari Bandara Soetta ke Kedubes Vatikan Ditutup Sementara

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (3/9/2024). Seluruh jalan yang akan dilintasi Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta bakal steril saat melintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, Paus Fransiskus akan datang pada hari ini Selasa 3 September 2024. Paus akan tiba dibandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Kedatangan mulai tanggal 3 (September), nanti mendarat di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Latif di Polda Metro Jaya dikutip Selasa (3/9/2024).

Selanjutnya rombongan Paus Fransiskus akan menuju ke Kedutaan Besar Fatikan yang berada di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Seluruh jalur yang akan dilintasi Paus Fransiskus akan ditutup.

"Akan ada penutupan sementara akses dari bandara hingga Kedutaan Vatikan di Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dan area Jalan Katedral dan Jalan Lapangan Banteng Utara," jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)