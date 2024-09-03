Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

22 Kejadian Bencana Terjadi di Kota Bogor Akibat Hujan dan Angin Kencang, Satu Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |10:58 WIB
22 Kejadian Bencana Terjadi di Kota Bogor Akibat Hujan dan Angin Kencang, Satu Orang Terluka
Pohon tumbang di Bogor. (Foto: Ilustrasi/BPBD)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 22 kejadian bencana di wilayah Kota Bogor pada Senin 2 September 2024. Kejadian tersebut disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bogor.

"Total semua kejadian ada 22 bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Bencana tersebar di enam wilayah yakni Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan.

"Satu orang terluka di wilayah Bogor Selatan karena tertimpa material atap rumah. Sudah dijahit delapan jahitan di rumah sakit," jelasnya.

Berikut rincian 22 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kota Bogor : 

1. Kecamatan Bogor Barat

Rumah Ambruk

- Muara Landbouw Kampung Muara RT 002/RW 013 Kelurahan Pasirjaya Kec. Bogor Barat

- RT. 002 / RW. 001 Kel. Curug Kec. Bogor Barat

2. Kecamatan Bogor Timur

Pohon tumbang/dahan patah

- Rabakan Pendeuy Kelurahan. Baranangsiang  Kec. Bogor Timur (sudah assesment)

- Jalan Riau RT. 002 / RW. 12 Babu RT. 001 RW. 003 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur (sudah assessment)

- Jalan Bina Marga 2 RT. 04 / RW. 11 Kelurahan Baranangsiang Kec. Bogor Timur (sudah assessment)

- Jalan Buldozer RT. 004 RW. 11 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur < sudah assessment >

- Jalan Riau/Terminal Baranangsiang (sudah assessment)

- RT03 RW01 Kebon kelapa Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur

- Lapangan Puri RT. 004 RW. 003 Kel Sindangrasa Kec. Bogor Timur (sudah assessment)

 

