Seluruh Perkantoran di Sekitar Kegiatan Paus Fransiskus Diminta WFH

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pada semua perkantoran yang ada di titik-titik tempat kegiatan Paus Fransiskus untuk memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, Selasa (3/9/2024).

Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, hal ini untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di titik tersebut.

"Maka, untuk menghindari kemacetan, masyarakat yang bekerja di sekitar Thamrin, GBK, SCBD, dan sekitarnya. Kami sarankan untuk work from home," ujar Heru Budi pada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dikatakannya, pada Kamis, 5 September 2024 mendatang, ada dua kegiatan besar kenegaraan di kawasan SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertama, kegiatan forum Indonesia Sustainability Forum (ISF) di JCC, yang rencananya bakal dihadiri Prasiden RI, Joko Widodo. Kedua, ada kegitan Misa di kawasan SUGBK, yang rencananya bakal dipimpin oleh Paus Fransiskus.

Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jakarta meminta pada perkantoran yang ada di kawasan SUGBK untuk mempekerjakan karyawannya dari rumah saja. Hal itu untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.

"Kami mengimbau, sifatnya mengimbau, di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan, ada kegiatan dua, kegiatan kenegaraan cukup besar. Sifatnya adalah mereka, masing-masing perusahaan untuk mencermati ini, kami khawatir kepadatan lebih tinggi di tanggal 5, kira-kira seperti itu," tuturnya.