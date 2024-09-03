Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seluruh Perkantoran di Sekitar Kegiatan Paus Fransiskus Diminta WFH

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |11:09 WIB
Seluruh Perkantoran di Sekitar Kegiatan Paus Fransiskus Diminta WFH
Paus Fransiskus/AP
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pada semua perkantoran yang ada di titik-titik tempat kegiatan Paus Fransiskus untuk memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, Selasa (3/9/2024).

Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, hal ini untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di titik tersebut.

"Maka, untuk menghindari kemacetan, masyarakat yang bekerja di sekitar Thamrin, GBK, SCBD, dan sekitarnya. Kami sarankan untuk work from home," ujar Heru Budi pada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dikatakannya, pada Kamis, 5 September 2024 mendatang, ada dua kegiatan besar kenegaraan di kawasan SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertama, kegiatan forum Indonesia Sustainability Forum (ISF) di JCC, yang rencananya bakal dihadiri Prasiden RI, Joko Widodo. Kedua, ada kegitan Misa di kawasan SUGBK, yang rencananya bakal dipimpin oleh Paus Fransiskus.

Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jakarta meminta pada perkantoran yang ada di kawasan SUGBK untuk mempekerjakan karyawannya dari rumah saja. Hal itu untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.

"Kami mengimbau, sifatnya mengimbau, di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan, ada kegiatan dua, kegiatan kenegaraan cukup besar. Sifatnya adalah mereka, masing-masing perusahaan untuk mencermati ini, kami khawatir kepadatan lebih tinggi di tanggal 5, kira-kira seperti itu," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167303//pramono-6WoT_large.jpg
Gubernur Instruksikan Cabut Imbauan WFH Perkantoran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167249//ketum_kadin_anindya-h0l6_large.jpg
Kadin Ungkap Banyak Pengusaha Ngeluh Gangguan Rantai Pasok Imbas Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166647//situasi_jakarta_mulai_kondusif_pasca_demonstrasi_rusuh_beberapa_hari_terakhir-SjwN_large.jpg
Situasi Masih Rawan, Pemprov DKI Imbau Perusahaan Swasta Terapkan WFH Bila Perlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166641//pekerja-OYwU_large.jpg
Perusahaan Swasta Diminta Terapkan WFH Meski Situasi Sudah Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151414//rini-aQU8_large.jpg
MenPAN-RB: Kebijakan WFA ASN Bersifat Opsional Bukan Kewajiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151134//hari_bhayangkara-751w_large.jpg
Polisi Imbau Pekerja WFH saat Hari Bhayangkara Ke-79 di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement