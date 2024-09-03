Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Perempuan Nyaris Tanpa Busana di Tamansari Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |11:20 WIB
Geger Penemuan Mayat Perempuan Nyaris Tanpa Busana di Tamansari Bogor
Geger penemuan mayat di Bogor. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga di pinggir Sungai Ciapus, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan ini.

Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan peristiwa itu terjadi Senin 2 September 2024. Kronologi penemuan berawal ketika ada warga yang sedang memancing melihat sosok mayat di pinggiran Sungai Ciapus.

"Selanjutnya saksi melaporkan penemuan mayat tersebut kapada anggota Babinmas dan Babinsa," kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Benar saja, terdapat sosok mayat perempuan diperkirakan berumur 50 tahun tanpa busana.

"Tidak ditemukan identitas dan korban tidak memakai baju hanya memakai celana dalam warna merah," jelasnya.

Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi ke RSUD Leuwiliang. Polisi masih melakukan penyelidikan mencari identitas dan penyebab kematiannya.

"Kepada seluruh warga apabila telah kehilangan anggota keluarganya agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian atau bisa langsung datang ke Polsek Tamansari dan RSUD Leuwiliang," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement