Geger Penemuan Mayat Perempuan Nyaris Tanpa Busana di Tamansari Bogor

BOGOR - Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga di pinggir Sungai Ciapus, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan ini.

Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan peristiwa itu terjadi Senin 2 September 2024. Kronologi penemuan berawal ketika ada warga yang sedang memancing melihat sosok mayat di pinggiran Sungai Ciapus.

"Selanjutnya saksi melaporkan penemuan mayat tersebut kapada anggota Babinmas dan Babinsa," kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Benar saja, terdapat sosok mayat perempuan diperkirakan berumur 50 tahun tanpa busana.

"Tidak ditemukan identitas dan korban tidak memakai baju hanya memakai celana dalam warna merah," jelasnya.

Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi ke RSUD Leuwiliang. Polisi masih melakukan penyelidikan mencari identitas dan penyebab kematiannya.

"Kepada seluruh warga apabila telah kehilangan anggota keluarganya agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian atau bisa langsung datang ke Polsek Tamansari dan RSUD Leuwiliang," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)