Pilkada 2024, Rano Karno Sowan ke Bapak Pencak Silat Eddie Marzuki Nalapraya di Puncak Bogor

BOGOR - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, Rano Karno sowan ke kediaman Eks Wakil Gubernur Jakarta periode 1982-1987 sekaligus tokoh pencak silat, Mayjen TNI (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Selasa (3/9/2024). Kunjungannya tersebut berkaitan dengan Pilkada Jakarta 2024.

Pantauan di lokasi Bang Doel sapaan karibnya, tiba sekira pukul 10.28 WIB dengan menggunakan minibus Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi B 1829 DZD. Doel terlihat mengenakan kemeja batik motif ondel-ondel berwarna merah.

Rano membawa buah tangan berupa dua parcel buah saat tiba di kediaman Eddie Marzuki. Ia terlihat bersimpuh seraya memohon doa restu saat tiba di kediaman legenda Pencak Silat itu.

"Sini buah, lu Betawi datang gak bawa apa-apa," kata Doel.

Ia pun diperkenankan masuk oleh Eddie Marzuki ke dalam kediamannya itu. Rano bersama Eddie berkeliling area dalam rumahnya.