HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Kedatangan Paus Fransiskus di Kedubes Vatikan, Jalan Merdeka Timur Ditutup 

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |12:26 WIB
Jelang Kedatangan Paus Fransiskus di Kedubes Vatikan, Jalan Merdeka Timur Ditutup 
Kondisi lalu lintas di sekitar Kedubes Vatikan jelang kedatangan Paus Fransiskus. (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus telah mendarat di Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Selanjutnya, Paus Fransiskus akan mendatangi Kedubes Vatikan di Jakarta Pusat. 

Jelang kedatangan Paus Fransiskus di  Kedubes Vatikan, Jalan Merdeka Timur mulai ditutup untuk sementara bagi pengendara umum. Kendaraan tidak tampak melintas di jalan depan Kedubes Vatikan sekira pukul 12.19 WIB. 

Sekadar informasi, di sekitaran Kedubes Vatikan, ratusan aparat gabungan sudah disiapkan demi keamanan dan kenyamanan Paus Fransiskus. 

"Sebanyak 545 personel gabungan TNI-Polri sudah kami siagakan di kawasan seputar Kedutaan Vatikan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (3/9/2024). 

Diketahui, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Ada sederet agenda yang akan dilakukan Paus dalam perjalanan apostoliknya di Jakarta.

Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada 3-4 Desember 1970. 19 tahun kemudian, Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia pada 9-14 Oktober 1989. Sesudah 35 tahun berselang, giliran Paus Fransiskus yang melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia.

(Qur'anul Hidayat)

      
