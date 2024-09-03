Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditangkap Densus 88, Terduga Teroris Bekasi Ternyata Montir di Bengkel

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |16:13 WIB
Ditangkap Densus 88, Terduga Teroris Bekasi Ternyata Montir di Bengkel
Lokasi penangkapan terduga teroris di Bekasi (foto: dok MPI/Jonathan)
A
A
A

BEKASI - Terduga teroris berinisial FNA (25) ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri di Jalan Pahlawan, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada Selasa (3/9/2024).

Operasi penangkapan Densus 88 diketahui oleh warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Adapun penangkapan dilakukan di sebuah bengkel yang terletak di ruas Jalan Pahlawan.

“Anaknya (FNA) duduk di sini, tahu-tahu aparat datang (menangkap),” kata saksi di lokasi penangkapan, Pendi.

Dalam penangkapan itu, ia mengaku banyak aparat yang kepolisian yang datang. Namun ia mengaku melihat aparat kepolisian tidak memakai seragam dinas kepolisian atau baju bertuliskan Densus 88.

“Enggak pakai seragam, kaya pakaian preman biasa aja. Tapi kalau Babinsa sama Khamtibmasnya pakai seragam,” jelas Pendi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310//densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184296//densus_88_tangkap_5_perekrut_anak-3FSE_large.jpg
Densus 88 Tangkap 5 Perekrut Anak untuk Masuk Jaringan Terorisme
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement