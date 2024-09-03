Ditangkap Densus 88, Terduga Teroris Bekasi Ternyata Montir di Bengkel

BEKASI - Terduga teroris berinisial FNA (25) ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri di Jalan Pahlawan, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada Selasa (3/9/2024).

Operasi penangkapan Densus 88 diketahui oleh warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Adapun penangkapan dilakukan di sebuah bengkel yang terletak di ruas Jalan Pahlawan.

“Anaknya (FNA) duduk di sini, tahu-tahu aparat datang (menangkap),” kata saksi di lokasi penangkapan, Pendi.

Dalam penangkapan itu, ia mengaku banyak aparat yang kepolisian yang datang. Namun ia mengaku melihat aparat kepolisian tidak memakai seragam dinas kepolisian atau baju bertuliskan Densus 88.

“Enggak pakai seragam, kaya pakaian preman biasa aja. Tapi kalau Babinsa sama Khamtibmasnya pakai seragam,” jelas Pendi.