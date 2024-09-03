Begini Modus Perawat di Tangerang Lecehkan Pasiennya

TANGERANG – Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang perawat yang diduga melakukan pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan terhadap pasien berusia 19 tahun di sebuah klinik Larangan, Kota Tangerang.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero mengatakan, pelaku melanggar SOP saat melakukan tugasnya.

“Bahwa tersangka melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai SOP tenaga kesehatan terhadap kaum rentan, yang mana seharusnya prosedur tersebut dilakukan oleh tenaga medis (dokter),” kata David kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dia menuturkan, dalam SOP yang benar, seharusnya pemeriksaan terhadap pasien harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien.

“Bahwa SOP yang benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap lawan jenis harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menambahkan, pelaku H berstatus perawat bukan dokter. Oleh karena itu, tersangka melakukan prakteknya tidak mempunyai izin.