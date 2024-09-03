Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Modus Perawat di Tangerang Lecehkan Pasiennya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |16:46 WIB
Begini Modus Perawat di Tangerang Lecehkan Pasiennya
Begini Modus Perawat di Tangerang Lecehkan Pasiennya
A
A
A

TANGERANG – Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang perawat yang diduga melakukan pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan terhadap pasien berusia 19 tahun di sebuah klinik Larangan, Kota Tangerang.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero mengatakan, pelaku melanggar SOP saat melakukan tugasnya.

“Bahwa tersangka melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai SOP tenaga kesehatan terhadap kaum rentan, yang mana seharusnya prosedur tersebut dilakukan oleh tenaga medis (dokter),” kata David kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dia menuturkan, dalam SOP yang benar, seharusnya pemeriksaan terhadap pasien harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien.

“Bahwa SOP yang benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap lawan jenis harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menambahkan, pelaku H berstatus perawat bukan dokter. Oleh karena itu, tersangka melakukan prakteknya tidak mempunyai izin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915//tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement