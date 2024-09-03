Diterjang Hujan Deras dan Angin Kencang, Puskesmas di Cilebut Rusak

BOGOR - Atap plafon Puskesmas Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor jebol. Hal itu disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang yang terjadi, Senin 2 September 2024.

"Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan jebolnya plafon Puskesmas di wilayah Cilebut Timur," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Kata dia, plafon Puskesmas yang jebol berukuran panjang 6 meter dengan lebar 2 meter. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian ini.

"Korban nihil," jelasnya.