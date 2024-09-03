Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Paslon Pilkada Depok Dinyatakan Sehat 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:01 WIB
2 Paslon Pilkada Depok Dinyatakan Sehat 
Ilustrasi Pilkada 2024. Dok Okezone.
DEPOK - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok resmi mengumumkan hasil tes kesehatan Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hasilnya, dua kandidat dinyatakan sehat. 

Ketua KPUD Kota Depok, Willi Sumarlin, mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah diterima Minggu, 1 September 2024. Adapun berdasarkan hasil Medical Check Up (MCU) yang telah dilakukan, seluruh bacalon dinyatakan mampu atau memenuhi syarat kesehatan untuk melanjutkan proses pencalonan.

"Hasilnya sudah kami terima dan seluruh calon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan," kata Willi dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Willi menambahkan tes kesehatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses Pilkada untuk memastikan bahwa para calon peserta dalam kondisi fisik dan mental yang layak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.

Dengan hasil MCU yang telah diterima, para calon kini dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses pencalonan Pilkada Kota Depok 2024.

“Sekarang kami sedang tahap verifikasi administrasi sampai dengan 27 September,” ujar Willi. 

Sebelumnya, dua kandidat Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan atau MCU di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Sabtu (31/8).

 

