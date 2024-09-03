Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gagalkan Perampokan Uang Rp100 Juta di Tangerang 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:20 WIB
Warga Gagalkan Perampokan Uang Rp100 Juta di Tangerang 
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

TANGERANG - Viral di sosial media dua orang ditangkap lantaran diduga merampok uang ratusan juta rupiah di kawasan Cipete, Kota Tangerang, Selasa (3/9/2024). Peristiwa tersebut terjadi pada siang hari sekira pukul 12.20 WIB.

Dari video yang diunggah akun Instagram @jktnewss, terlihat pelaku telah ditangkap oleh warga yang ada disekitar lokasi kejadian. Uang senilai Rp100 juta pun berhasil diamankan. 

"Dua pelaku berhasil diamankan usai merampok Nasabah Bank yang baru saja menarik uang. Korban dirampok saat keluar dari Bank. Uang sejumlah Rp100 juta berhasil diamankan kembali,” tulis akun tersebut sebagaimana dilansir.

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Aryono membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut, kedua pelaku sudah ditangkap.

"Sudah (ditangkap)," katanya saat dikonfirmasi.

Dia belum mengungkap secara rinci kronologi perampokan tersebut. Hanya saja, lanjut dia, pelaku telah dibawa ke Polsek Pinang, Tangerang.

"Dua orang namun masih di Polsek," jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
