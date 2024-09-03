Begal Sadis Beraksi di Tangsel, Korban Disabet Celurit Motor Dirampas

TANGSEL - Tiga pelaku begal beraksi di perbatasan Jalan Sumatera, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Korban seorang pria paruh baya berinisial A (49) sempat disabet celurit.

Peristiwa itu terjadi Jumat 30 Agustus 2024, pukul 03.45 WIB. Lokasinya berada di dekat proyek pembangunan jembatan Kali Angke. Korban yang berkendara seorang diri dicegat para pelaku yang seluruhnya membawa senjata tajam.

Sabetan celurit sempat mengarah ke tubuh bagian depan korban, beruntung aksi itu hanya sedikit merobek pakaian yang dikenakannya. Dia pun coba meminta tolong pada warga sekitar.

Teriakan korban terdengar oleh Zein (30), warga setempat yang kebetulan melintas. Namun Zein dan seorang pria paruh baya penjaga proyek lainnya tak bisa berbuat banyak karena pelaku langsung kabur tancap gas.

Dengan rasa trauma, korban menceritakan pembegalan itu. Zein lantas mengantarnya membuat laporan ke kantor polisi. Keduanya sempat mendatangi Mapolsek Serpong, namun karena terlihat sepi lalu mereka berpindah ke Mapolres Tangsel yang letaknya berdekatan.

"Saya anter terus nunggu di luar Polres, karena saya capek juga kan mau istirahat akhirnya saya ngomong ke Bapak itu (korban) mau pulang duluan," ucap Zein menuturkan kejadian malam itu di lokasi, Selasa (03/08/24).

Sementara melalui keterangan terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kejadian itu benar terjadi dengan pelaku berjumlah sebanyak 3 orang.