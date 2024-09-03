Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Oknum Perawat Lecehkan Pasien di Klinik Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:50 WIB
Penampakan Oknum Perawat Lecehkan Pasien di Klinik Tangerang
Oknum perawat lecehkan pasien. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANGERANG - Polisi menangkap pria berinisial H, seorang perawat yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien berusia 19 tahun di sebuah klinik di Larangan, Kota Tangerang. Berdasarkan foto yang diterima Selasa (3/9/2024), pelaku H telah mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Pelaku juga mengenakan kacamata.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero menyebutkan, pelaku melanggar SOP saat melakukan tugasnya.

“Bahwa Tersangka melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai SOP tenaga kesehatan terhadap kaum rentan, yang mana seharusnya prosedur tersebut dilakukan oleh tenaga medis (dokter),” kata David kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dia menuturkan, dalam SOP yang benar, seharusnya pemeriksaan terhadap pasien harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien.

“Bahwa SOP yang benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap lawan jenis harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menambahkan, pelaku H berstatus perawat bukan dokter. “Bahwa tersangka dalam melakukan prakteknya hanya memiliki izin sebagai perawat/tenaga kesehatan bukan sebagai Dokter/tenaga medis,” jelas dia.

Sebagai informasi, seorang perempuan berusia 19 tahun melaporkan seorang dokter di sebuah klinik di kawasan Kota Tangerang. Korban mengaku menjadi korban pelecehan oleh dokter. Pelaku ternyata adalah seorang perawat.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement