Penampakan Oknum Perawat Lecehkan Pasien di Klinik Tangerang

TANGERANG - Polisi menangkap pria berinisial H, seorang perawat yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien berusia 19 tahun di sebuah klinik di Larangan, Kota Tangerang. Berdasarkan foto yang diterima Selasa (3/9/2024), pelaku H telah mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Pelaku juga mengenakan kacamata.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero menyebutkan, pelaku melanggar SOP saat melakukan tugasnya.

“Bahwa Tersangka melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai SOP tenaga kesehatan terhadap kaum rentan, yang mana seharusnya prosedur tersebut dilakukan oleh tenaga medis (dokter),” kata David kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Dia menuturkan, dalam SOP yang benar, seharusnya pemeriksaan terhadap pasien harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien.

“Bahwa SOP yang benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap lawan jenis harus didampingi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis kelamin pasien,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menambahkan, pelaku H berstatus perawat bukan dokter. “Bahwa tersangka dalam melakukan prakteknya hanya memiliki izin sebagai perawat/tenaga kesehatan bukan sebagai Dokter/tenaga medis,” jelas dia.

Sebagai informasi, seorang perempuan berusia 19 tahun melaporkan seorang dokter di sebuah klinik di kawasan Kota Tangerang. Korban mengaku menjadi korban pelecehan oleh dokter. Pelaku ternyata adalah seorang perawat.

(Qur'anul Hidayat)