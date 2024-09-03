Ikut Pilgub Jakarta 2024, Pramono Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung memastikan dirinya telah merencanakan untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada dong pasti (rencana mundur)," kata Pramono usai bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke di museum MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Kendati demikian, Pramono masih merahasiakan kapan waktu pastinya dirinya akan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

"Pokoknya pada waktunya saya umumkan, pasti bulan ini," ujarnya.