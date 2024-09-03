Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Pilgub Jakarta 2024, Pramono Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:49 WIB
Ikut Pilgub Jakarta 2024, Pramono Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi
Paslon Pramono dan Rano Karno bertemua Fauzi Bowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024,  Pramono Anung memastikan dirinya telah merencanakan untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada dong pasti (rencana mundur)," kata Pramono usai bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke di museum MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Kendati demikian, Pramono masih merahasiakan kapan waktu pastinya dirinya akan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

"Pokoknya pada waktunya saya umumkan, pasti bulan ini," ujarnya.

 

