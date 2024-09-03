Usai Bertemu Foke, Pramono Anung Agendakan Pertemuan dengan Bang Yos

JAKARTA - Usai bertemu dengan Fauzi Bowo atau Foke, Pramono Anung mengaku akan bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta pendahulu lainnya, yakni Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos. Pramono menyampaikan bahwa pertemuan tersebut direncanakan akan digelar pada 1-2 hari mendatang.

Hal ini disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan Fauzi Bowo di Mesuem MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

"Yang berikutnya kami sudah mengatur pertemuan dengan Bang Yos dalam satu dua hari ke depan, dan waktunya sudah ada. Nanti kalau (mendekati) hari H dengan Bang Yos nanti biar dihubungin teman-teman," kata Pramono.

Kendati demikian, dirinya belum mau membeberkan di mana lokasi pertemuan tersebut. Pasalnya, sebagai tamu, dirinya hanya mengikuti kesediaan Bang Yos. "Ya namanya bertamu, diatur bang Yos kita ikut," ujarnya.