Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:46 WIB
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
TKP penangkapan teroris di Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ternyata menangkap dua terduga teroris di Kota Bekasi. Operasi senyap itu dilakukan pada hari ini, Selasa (3/9/2024).

Terduga pelaku ialah FNA alias Febri, pemuda ini ditangkap di bengkel tempatnya bekerja di Jalan Raya Pahlawan, Kecamatan Bekasi Timur. Selain Febri, Densus 88 juga menangkap DFA di kawasan Kampung Rawa Roko, Jalan Makrik, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

“Tadi sekitar jam 07.00 WIB saya ditelepon Binmaspol terkait ada salah satu warga yang bermasalah terkait kasus terorisme,” kata Ketua RT setempat, Suminta kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Setelah penangkapan, Suminta mengaku diminta untuk menghadap ke Kelurahan setempat. Saat itu, ia mengaku mendapati ada sosok yang telah ditangkap dan berada di dalam mobil.

“Saya tadi di telepon Binmapos, disuruh menghadap Kelurahan, ternyata pelaku sudah ada di dalam mobil dan kita gak tahu penangkapannya di mana,” ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062237/teroris-fZAY_large.jpg
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058253/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-dK6T_large.jpg
Tersangka Teroris di Bekasi Sudah Diintai Sejak Dua Bulan Lalu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement