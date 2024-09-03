Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ternyata menangkap dua terduga teroris di Kota Bekasi. Operasi senyap itu dilakukan pada hari ini, Selasa (3/9/2024).

Terduga pelaku ialah FNA alias Febri, pemuda ini ditangkap di bengkel tempatnya bekerja di Jalan Raya Pahlawan, Kecamatan Bekasi Timur. Selain Febri, Densus 88 juga menangkap DFA di kawasan Kampung Rawa Roko, Jalan Makrik, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

“Tadi sekitar jam 07.00 WIB saya ditelepon Binmaspol terkait ada salah satu warga yang bermasalah terkait kasus terorisme,” kata Ketua RT setempat, Suminta kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Setelah penangkapan, Suminta mengaku diminta untuk menghadap ke Kelurahan setempat. Saat itu, ia mengaku mendapati ada sosok yang telah ditangkap dan berada di dalam mobil.

“Saya tadi di telepon Binmapos, disuruh menghadap Kelurahan, ternyata pelaku sudah ada di dalam mobil dan kita gak tahu penangkapannya di mana,” ungkap dia.