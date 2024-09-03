Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Mainan di Tambora Kebakaran, 17 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:17 WIB
Toko Mainan di Tambora Kebakaran, 17 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Kebakaran toko mainan (Foto: Damkar)
JAKARTA - Kebakaran melanda toko mainan di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (3/9/2024), malam ini. Sebanyak 17 mobil pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Informasi kebakaran itu diunggah oleh akun Instagram resmi dari Dinas Gulkarmat Jakarta @humasjakfire pada Selasa (3/9/2024) malam. Disebutkan, kebakaran terjadi sejak sekira pukul 20.12 WIB.

"Operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 20.20 WIB. Saat ini, sebanyak 17 unit dan 85 personel masih berupaya melokalisir perambatan api," tulisnya sebagaimana dilihat pada Selasa (3/9/2024) malam.

Belum diketahui kronologi kebakaran sebuah toko mainan yang lokasinya tepat di Jalan Perniagaan Timur, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat itu bisa sampai terjadi. Penyebab kebakaran pun belum bisa dipastikan lantaran petugas masih berjibaku memadamkan api.

Belum dipastikan pula ada tidaknya korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran tersebut. Begitu juga dengan kerugian materil dalam peristiwa kebakaran itu.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
Damkar Toko Mainan Kebakaran
