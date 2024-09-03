Rumah di Bukit Duri Terbakar, 22 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta pada Selasa (3/9/2024) malam tadi. Akibat insiden itu, 1 orang terluka patah tulang.

"Sebanyak 22 unit mobil dan 70 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman," ujar Kasudin Gulkarmat Jaksel, Syamsul Huda pada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, kebakaran yang melanda salah satu rumah warga itu terjadi pada Selasa (3/9/2024) malam sekira pukul 20.05 WIB. Rumah warga yang terbakar di Jalan Lapangan Ros 3, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Dia menerangkan, api berhasil dipadamkan sekira pukul 21.22 WIB oleh 22 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan. Penyebab kebakaran tengah didalami polisi, begitu juga kronologis awal terjadinya kebakaran.

Meski begitu, tambah dia, tak ada korban jiwa dalam inside tersebut, hanya luka saja. "Korban 1 orang warga, mengalami luka patah tulang," katanya.

(Awaludin)