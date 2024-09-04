Raja Juli: Mas Kaesang Sudah di Jakarta Sejak 28 Agustus

JAKARTA - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan Ketum PSI Kaesang Pangarep tidak menghilang. Kaesang, kata dia, sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024.

Setelah pulang dari Amerika Serikat, Raja Juli mengungkapkan, Kaesang langsung meluncur ke DPP PSI.

“Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, pagi hari. Siangnya setelah Shalat Dzuhur, Mas Kaesang langsung bergabung di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat,” kata Raja Juli Antoni saat dihubungi wartawan, Selasa (3/9/2024).

Raja Juli mengatakan, Kaesang juga langsung memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada 2024. Selain itu, dia juga langsung menandatangani berkas-berkas rekomendasi.

“Hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024 Mas Kaesang ngantor di DPP PSI. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor,” ujar Raja Juli Antoni.

Bahkan, dirinya menegaskan selalu bertemu dengan Kaesang membahas soal Pilkada. “Saya secara pribadi, selalu bertemu dengan Mas Kaesang, berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024,” sambungnya.