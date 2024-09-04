Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 4 September: Pesawat Boeing 727 Jatuh hingga Kaisar Napoleon III Digulingkan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |00:29 WIB
Peristiwa 4 September: Pesawat Boeing 727 Jatuh hingga Kaisar Napoleon III Digulingkan
Ilustrasi pesawat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 4 September setiap tahunnya. Di antaranya, Napoleon III digulingkan dan Pesawat Boeing 727 jatuh.  

Selain itu, pada tahun 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda terpaksa turun takhta karena masalah kesehatan. Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 September dikutip dari Wikipedia:

476 - Romulus Augustus, kaisar terakhir Kekaisaran Romawi Barat, diasingkan setelah Odoacer mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Italia, yang menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat.

626 - Li Shimin, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Taizong dari Tang, mendirikan Dinasti Tang di Cina. Taizong, kaisar kedua Dinasti Tang pada 626-649.

Ia berperan besar dalam menaklukkan musuh-musuh dinasti dan mengokohkan pemerintahannya, menjadikannya salah satu kaisar paling berhasil dalam sejarah Cina.

1260 - Pasukan Ghibelline dari Siena, dengan dukungan Raja Manfred dari Sisilia, mengalahkan Guelphs dari Florence dalam pertempuran di Montaperti.

1635 - Kesultanan Banjar membuat perjanjian dagang pertama dengan Kompeni Belanda, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Hendrik Brouwer dan Antonio van Diemen.

1666 - Kebakaran besar terjadi di London menyebabkan kerusakan yang sangat parah di kota tersebut.

1781 - Los Angeles didirikan oleh 44 pemukim Spanyol dengan nama El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula.

1870 - Kaisar Napoleon III dari Prancis digulingkan, dan Republik Ketiga Prancis dideklarasikan.

1888: George Eastman resmi mendaftarkan merek dagang "Kodak" dan mendapatkan paten untuk kamera dengan film gulung yang ia ciptakan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
