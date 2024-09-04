Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Romansa Bung Tomo di Balik Perjuangan Mengusir Penjajah

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:11 WIB
Romansa Bung Tomo di Balik Perjuangan Mengusir Penjajah
Bung Tomo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bung Tomo, pahlawan nasional dikenal bersuara lantang yang mampu membangkitkan semangat pejuang kemerdekaan. Di balik ketegasannya itu, Bung Tomo ternyata orang yang romantis dalam urusan percintaan.

Romansa Bung Tomo terukir ketika dirinya menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sulistina, yang biasa dipanggil Jeng Lies. Sikapnya berbanding terbalik ketika dirinya hendak mengusir penjajah seperti dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Kisah cinta Bung Tomo dan Jeng Lies terungkap dalam buku "Bung Tomo: Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November" karya Abdul Waid. Pertemuan mereka terjadi di Surabaya saat pergolakan revolusi Indonesia sedang berlangsung. Keduanya aktif dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, jika Bung Tomo fokus pada perjuangan kemerdekaan, Sulistina lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Malang. Pada suatu hari, Sulistina ditugaskan ke Surabaya, dan di situlah ia pertama kali bertemu dengan Bung Tomo. 

Meski sebelumnya tidak banyak mendengar tentang Bung Tomo, pertemuan itu membuatnya mulai memanggil Bung Tomo dengan sebutan Mas Tomo. Ia melihat Bung Tomo sebagai sosok yang keras dan tegas, terutama dalam melawan penjajah. Sikap tegasnya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari Bung Tomo. Namun, Sulistina menemukan sisi romantis dari Bung Tomo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064727/kerajaan-0oXe_large.jpg
Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061173/soe_hok_gie-W3z9_large.jpg
Cerita di Balik Evakuasi Soe Hok Gie dari Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060723/marinir-wN9J_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Berdirinya TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060071/sejarah-w9AK_large.jpg
Kisah Serangan Bertubi-tubi Raden Mas Said ke Penjajah Belanda di Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3059285/jenderal_ah_nasution-3Aj0_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Jenderal AH Nasution Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058351/sejarah-lX8Y_large.jpg
Tan Malaka dalam Balutan Kisah Cinta yang Memilukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement