Heboh Adik Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Anggota DPRD Jabar, Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia dan Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa ada indikasi jual beli kursi, dibalik terpilihnya adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad di DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, kondisi jual beli kursi yang terjadi pasca penetapan DPRD oleh KPU, ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi di Indonesia.

"Sudah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu, lalu setelah terpilih malah mengkhianati suara rakyat dan mengundurkan diri. Sementara ada yang perlu dirinya pertanggungjawabkan terkait dengan visi misi yang disampaikan saat tahapan kampanye dan itu harus direalisasikan," katanya saat dihubungi Okezone, Selasa (3/9/2024)

Menurutnya, jika caleg sudah terpilih dan kemudian mengundurkan diri, ada pertanggungjawaban kepada rakyat yang harus dijawab.

"Meskipun yang mengundurkan diri beralasan tugas partai, justru perlu kita pertanyaannya jika kasus seperti ini dimana komitmen partai? Bagaimana pemenuhan janji kepada rakyat?," katanya.

Ia melanjutkan, demokrasi di Indonesia membutuhkan dukungan partai yang kuat. Menurutnya, kasus pengunduran diri dan tiba-tiba diganti ini menjadi permasalahan serius.

"Caleg yang memperoleh suara tinggi faktanya belum tentu dilantik. Kalau begitu mending mekanisme pemilihan legislatif diserahkan lagi aja ke partai dengan sistem tertutup. Tidak adanya transparansi dan akuntabulitas, Isu jual beli kursi menjadi ruang gelap dalam pemilu kita," jelasnya.

Diketahui, Nisya Ahmad telah resmi dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat periode 2024-2029 di Gedung Merdeka, Kota Bandumg, Senin (2/9/2024).