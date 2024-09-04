Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agenda Paus Fransiskus di Jakarta Hari Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |05:54 WIB
Agenda Paus Fransiskus di Jakarta Hari Ini
Paus Fransiskus tiba di Jakarta. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus tengah berada di Jakarta, setelah pesawat yang membawa pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia itu mendarat di bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Selasa (3/9/2024) kemarin.

Selama di Jakarta, Paus Fransiskus dijadwalkan melaksanakan perjalanan apostolik sekaligus kunjungan kenegaraan. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3-6 September 2024.

Pada Rabu (4/9/2024), Paus Fransiskus melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemudian, di Aula Istana Negara digelar pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik.

Paus juga akan berkunjung ke Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesus (SJ).

Lalu, dilanjutkan ke Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, Jakarta Grha Pemuda untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis.

Paus selanjutnya akan bertemu para pemuda dari Scholas Occurantes di Youth Center Graha Pemuda Senayan. 

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, disambut antusias oleh masyarakat. Sebagai Pemimpin tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan, kedatangannya yang sederhana dan bersahaja menarik perhatian banyak orang. 

Beberapa warga bahkan tak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka, melambaikan tangan sambil meneriakkan kata-kata penuh harapan dan doa untuk sang pemimpin rohani di depan Kedutaan Besar Vatikan.

Di antara kerumunan, Agnes, seorang warga dari Cilegon, Banten, merasa sangat terharu dan bersyukur bisa melihat Paus Fransiskus dari dekat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/18/3135022//pierbattista_pizzaballa_dikenal_sebagai_calon_pengganti_paus_fransiskus-nBoW_large.jpg
Siapa Pierbattista Pizzaballa? Calon Kuat Penerus Paus Fransiskus yang Berani Bela Gaza dari Zionis Israel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/206/3134608//the_two_popes-8d5k_large.jpg
3 Film Bercerita tentang Kehidupan Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/18/3134419//biarawati_genevieve_jeanningros-S87P_large.jpg
Mengenal Genevieve Jeanningros, Biarawati yang Terobos Protokol Vatikan Demi Melihat Jenazah Paus 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement