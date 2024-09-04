Agenda Paus Fransiskus di Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus tengah berada di Jakarta, setelah pesawat yang membawa pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia itu mendarat di bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Selasa (3/9/2024) kemarin.

Selama di Jakarta, Paus Fransiskus dijadwalkan melaksanakan perjalanan apostolik sekaligus kunjungan kenegaraan. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3-6 September 2024.

Pada Rabu (4/9/2024), Paus Fransiskus melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemudian, di Aula Istana Negara digelar pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik.

Paus juga akan berkunjung ke Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesus (SJ).

Lalu, dilanjutkan ke Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, Jakarta Grha Pemuda untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis.

Paus selanjutnya akan bertemu para pemuda dari Scholas Occurantes di Youth Center Graha Pemuda Senayan.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, disambut antusias oleh masyarakat. Sebagai Pemimpin tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan, kedatangannya yang sederhana dan bersahaja menarik perhatian banyak orang.

Beberapa warga bahkan tak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka, melambaikan tangan sambil meneriakkan kata-kata penuh harapan dan doa untuk sang pemimpin rohani di depan Kedutaan Besar Vatikan.

Di antara kerumunan, Agnes, seorang warga dari Cilegon, Banten, merasa sangat terharu dan bersyukur bisa melihat Paus Fransiskus dari dekat.