Ini Sosok Jenderal Berdarah Batak yang Berani Berdebat dan Banting Pintu di Hadapan Soekarno

Ini Sosok Jenderal Berdarah Batak yang Berani Berdebat dan Banting Pintu di Hadapan Soekarno (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Ini sosok Jenderal berdarah Batak yang berani berdebat dan banting pintu di hadapan Soekarno. Peristiwa banting pintu itu terjadi sekitar pertengahan Juli 1952. Kala itu, Simatupang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP).

Pemicunya adalah polemik yang terjadi di tubuh TNI AD saat itu. Lantas siapakah dia? Ternyata ini sosok Jenderal berdarah Batak yang berani berdebat dan banting pintu di hadapan Soekarno.

Tahi Bonar Simatupang atau dikenal TB Simatupang pernah berdebat sengit dengan Presiden pertama RI, Soekarno. Dalam perdebatan mengenai polemik di tubuh TNI itu, Jenderal berdarah Batak itu bahkan sampai membanting pintu Istana Negara.

Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan Juli 1952. Berdasarkan buku Ikhtisar Sejarah RI (1945-sekarang yang disusun Nugroho Notosusanto, saat itu TB Simatupang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP).

Saat itu, Komandan Candradimuka Kolonel Bambang Supeno melapor kepada Presiden Soekarno. Supeno melapor dan meminta Soekarno untuk mencopot Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) AH Nasution. Supeno beralasan, hal itu lantaran kebijakan Nasution menyertakan militer Belanda guna meningkatkan mutu tentara di Indonesia tidak disukai oleh perwira.

Soekarno menerima permintaan itu dengan syarat para panglima di daerah memberikan tanda tangan tanda setuju dengan pencopotan Nasution. Supeno lalu bergerak mengumpulkan tanda tangan para panglima di daerah.

Setelah mendapatkan tanda tangan itu, Supeno menyerahkannya ke TB Simatupang. Simatupang pun mencecar Supeno. Ia berang dengan langkah tersebut. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya yang berujung dengan pencopotan Supeno.