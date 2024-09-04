Paus Fransiskus Naik Maung saat Misa di GBK, Paspampres: Menyesuaikan Permintaan Vatikan

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Geraja Katolik, Paus Fransiskus akan menggunakan kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Kendaraan tersebut akan digunakan Paus Fransiskus saat dirinya hendak menyapa warga dalam kegiatan Misa Akbar pada Kamis 5 September 2024.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Achiruddin mengatakan mobil yang akan digunakan Paus Fransiskus itu menyesuaikan dengan permintaan dari Vatikan.

"Menyesuaikan dengan permintaan dari pihak Vatikan yang menginginkan kendaraan yang simpel, sederhana dan umum. Kami menyesuaikan dengan permintaan tersebut," kata Achiruddin dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Achiruddin mengatakan bahwa meski kendaraannya terlihat sederhana, pihaknya memastikan akan memberikan pengamanan maksimal terhadap keamanan Paus Fransiskus.

"Pengamanan yang Paspampres berikan tetap maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku. Semua faktor kami antispasi dan berikan pengamanan secara maksimal terhadap objek VVIP Paus," kata Achiruddin.

Selama perjalanan nantinya meski mobil yang digunakan Paus Fransiskus tak anti peluru, Achiruddin memastikan pengamanan akan dilakukan secara ketat.

"Walaupun mobil yang dipakai bukan lah mobil antipeluru, namun pengamanan Paus selama di perjalanan tetap dilaksanakan secara ketat dan maksimal," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)