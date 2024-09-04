Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Suasana di Istana Merdeka Jelang Kedatangan Paus Fransiskus 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |07:54 WIB
Begini Suasana di Istana Merdeka Jelang Kedatangan Paus Fransiskus 
Susasana Istana Merdeka jelang kedatangan Paus Fransiskus. (Foto: Okezone/Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus bakal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi ini, Rabu (4/9/2024). Suanana di Kompleks Istana Kepresidenan seperti hari biasanya. Beberapa ASN juga masih hilir mudik melewati kawasan tersebut.

Hanya saja, petugas tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Paus. Terlihat juga beberapa bis masuk melewati pintu dekat Istana Merdeka.

Nantinya Presiden Jokowi akan menyambut langsung Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Penyambutan akan dilakukan dengan upacara kenegaraan.

"Bapak Presiden akan menerima Kunjungan Kenegaraan Yang Mulia Paus Fransiskus di Istana Merdeka pukul 09.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa  (3/9/2024).

"Kunjungan tersebut diawali dengan Upacara Kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka," tambahnya.

Yusuf juga mengungkapkan bahwa akan ada pertemuan dengan para tokoh agama dan korp diplomatik di Istana.

Jokowi menyambut hangat kedatangan Paus Fransiskus. "Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat. Dan terimakasih atas kunjungan Yang Teramat Mulia  Paus Fransiskus ke indonesia. Selamat datang Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement