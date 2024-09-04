Begini Suasana di Istana Merdeka Jelang Kedatangan Paus Fransiskus

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus bakal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi ini, Rabu (4/9/2024). Suanana di Kompleks Istana Kepresidenan seperti hari biasanya. Beberapa ASN juga masih hilir mudik melewati kawasan tersebut.

Hanya saja, petugas tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Paus. Terlihat juga beberapa bis masuk melewati pintu dekat Istana Merdeka.

Nantinya Presiden Jokowi akan menyambut langsung Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Penyambutan akan dilakukan dengan upacara kenegaraan.

"Bapak Presiden akan menerima Kunjungan Kenegaraan Yang Mulia Paus Fransiskus di Istana Merdeka pukul 09.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

"Kunjungan tersebut diawali dengan Upacara Kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka," tambahnya.

Yusuf juga mengungkapkan bahwa akan ada pertemuan dengan para tokoh agama dan korp diplomatik di Istana.

Jokowi menyambut hangat kedatangan Paus Fransiskus. "Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat. Dan terimakasih atas kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Fransiskus ke indonesia. Selamat datang Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

(Qur'anul Hidayat)