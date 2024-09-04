Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Foto-Foto Presiden Indonesia Bertemu Paus, Soekarno Pecah Rekor Dapat Tiga Medali Kehormatan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:04 WIB
Foto-Foto Presiden Indonesia Bertemu Paus, Soekarno Pecah Rekor Dapat Tiga Medali Kehormatan
Pertemuan Soekarno dan Paus. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus bakal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi ini, Rabu (4/9/2024). Jokowi pun menyambut hangat kedatangan Paus Fransiskus.

"Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat. Dan terimakasih atas kunjungan Yang Teramat Mulia  Paus Fransiskus ke indonesia. Selamat datang Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Pertemuan bersejarah antara Presiden RI dengan Paus yang merupakan Kepala Negara Vatikan telah beberapa kali terjadi. Berikut foto-foto pertemuan Presiden Indonesia dengan Paus.

1. Soekarno

Soekarno tiga kali berkunjung ke Vatikan dan bertemu tiga Paus dalam kurun waktu delapan tahun, bahkan menerima tiga medali kehormatan tertinggi pada 1956, 1959 dan 1964.

Soekarno bertemu Paus

Kunjungan pertama Soekarno ke Vatikan terjadi pada 13 Juni 1956. Saat itu die bersua Paus Pius XII. kunjungan keduanya  pada 14 Mei 1959 dan bertemu Paus Yohanes XXIII. Kunjungan ketiganya terjadi pada 12 Oktober 1964 di mana Soekarno diterima Paus Paulus VI.

Soekarno pun lantas mendapatkan tiga medali kehormatan dari tiga kali kunjungannya ke Vatikan itu. Bahkan dalam pertemuan ketiga, Vatikan membuatkan perangko khusus serta cenderamata lukisan mosaik Castel san Angelo Vatican.

2. Soeharto

Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia pada 1989. Dia pun bertemu dengan Presiden Soeharto. Indonesia tercatat sebagai negara ke-59 yang dikunjungi Paus.

Soeharto dan Paus

Paus mengawali kunjungan bersejarahnya dengan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma. Paus datang dari Seoul naik Korean Airlines.

Vatikan memang punya tradisi memakai pesawat negara asal sebelum berkunjung ke negara tujuan.

 

