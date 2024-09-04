Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Tiba di Istana Merdeka Disambut Anak-Anak Berpakaian Adat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:54 WIB
Paus Fransiskus Tiba di Istana Merdeka Disambut Anak-Anak Berpakaian Adat
Paus Fransiskus ke Istana Merdeka. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka, Jakarta dengan SUV Innova Zenix berwarna putih dengan pelat nomor SCV 1 dengan bendera Vatikan dan Indonesia pada Rabu (4/9/2024) pagi ini. Diketahui Paus Fransiskus akan bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta dalam lawatannya ke Indonesia.

Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka sekiranya pukul 09.30 WIB disambut sejumlah anak-anak berpakaian adat dan membawa bendera merah putih. Terlihat pengawalan Paus Fransiskus cukup ketat dengan petugas keamanan yang berjalan kaki.

Paus Fransiskus bertolak dari tempat bermalam di wisma Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Vatikan untuk Indonesia di kawasan Jalan Medan Merdeka Timur sebelum menyambangi Istana Merdeka. Diketahui sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, lebih dulu dilakukan upacara penyambutan di lapangan upacara Istana Merdeka.

Paus Fransiskus terlihat turun dari mobil SUV menggunakan kursi roda. Ia terlihat menyalami anak-anak yang hadir mengenakan pakaian adat Nusantara di Istana Merdeka.

Sebagai informasi, Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada Selasa (3/9) kemarin dengan pesawat komersil di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten selanjutnya bermalam di Kedubes Vatikan, Jakarta.

Adapun agenda Paus Fransiskus selain bertemu Presiden Jokowi yakni menyambangi Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Selanjutnya pada Kamis (5/9) besok dijadwalkan untuk melakukan Misa Agung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

(Qur'anul Hidayat)

      
