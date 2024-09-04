Profil Thoriqoh yang Digusur Adik Raffi Ahmad, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

JAKARTA - Profil Thoriqoh Nashrullah Fitriyah banyak dicari masyarakat usai mengundurkan diri sebagai Anggota terpilih DPRD Jabar periode 2024-2029. Alhasil, posisinya digantikan oleh calon legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) lainnya, Nisya Ahmad yang tak lain adik dari Raffi Ahmad.

Thoriqah bertarung di Daerah pemilihan (Dapil) Jabar II meliputi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dia memperoleh 58.495 suara dan berhasil lolos ke DPRD Jabar. Namun setelah keputusannya mundur, posisinya digantikan oleh Nisya Ahmad yang meraih 50.422 suara di dapil tersebut.

Waketum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi tak menjelaskan secara detail alasan Thoriqoh mendadak mundur dari anggota DPRD Jabar terpilih. Dia hanya menyatakan bahwa Thoriqoh mengundurkan diri karena mendapatkan penugasan dari partai.

“Bu Thoriqoh secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota legislatif terpilih karena akan mendapatkan penugasan dari partai ke tempat yang baru,” ucap Viva Yoga kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Profil Thoriqoh Nashrullah Fitriyah

Mengutip situs DPRD Jabar, Thoriqah lahir di Bandung, 31 Oktober 1975. Thoriqah sebelumnya sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Jabar pada periode 2019-2024 dan kembali terpilih di periode 2024-2029. Pada dua kali pencalegannya itu, dai bertarung di Dapil Jabar II.

Tak hanya itu, sebelum jadi Anggota DPRD Jabar, Thoriqah sudah menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Bandung periode 2009-2014 dan periode 2014-2009.